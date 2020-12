Koeman: "Messi siempre tiene ganas. Es un ganador y puede que sufra por no ganar todos los partidos"

En la presente temporada, el FC Barcelona no ha tenido el protagonismo en la Liga de España como en años anteriores. Los catalanes son quintos en la tabla de posiciones, a ocho puntos de los líderes Atlético de Madrid y Real Madrid.

El entrenador culé, Ronald Koeman, sabe que es fundamental que el Barça vuelva a sumar de a tres puntos tras el empate ante Valencia: "Hay que hacer un partido más regular, estando mejor con balón y mejorando cosas sin balón. Debemos tener el máximo de concentración durante el partido".

"Cada partido que no ganemos es un paso atrás. Todavía pienso que hay muchos partidos por delante, en los que pueden pasar muchas cosas. Hemos perdido bastantes partidos fuera de casa y no podemos fallar. Es una presión para el equipo, hay que ganar para recortar distancias", añadió en conferencia de prensa.

Además, el holandés se refirió a las declaraciones de Lionel Messi con Évole, donde afirmó que tiene las ganas para sacar esto adelante: "Para mí no hace falta que Leo haga una entrevista. Veo sus ganas cada día, está con el equipo y sus compañeros. Es un ganador y puede que sufra por no ganar todos los partidos. No sé que va a decir en la entrevista".

“No sé si esto afecta positivamente a los demás jugadores. La plantilla está muy unida, descontenta como yo con los resultados. La mejor vitamina es ganar partidos. Leo está integrado y trabajando para mejorar cosas", refrendó el estratega.

Finalmente, Koeman disparó contra el arbitraje por un clara mano de Sergio Ramos no cobrada dentro del área en el triunfo del Real Madrid sobre Eibar: "No lo entiendo. Como ya lo dije aquel día contra el Madrid, no quiero repetirlo. 9 de cada 10 personas hubieran pitado penalti, pero no el árbitro. Ya sabemos cómo va".

"Es un aspecto complicado para todos en el fútbol. Muchos no entendemos cuando es o no penalti, es una situación complicada para el árbitro. Es difícil de entender", sentenció.