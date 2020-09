Ronaldo y la leyenda de sus fiestas: "Después de los partidos ganados me gustaba celebrar, y como ganábamos siempre, ese era el problema"

Ronaldo dejó huella en el mundo del fútbol, siendo reconocido como uno de los mejores delanteros de la historia, dejando su estela en todos los equipos donde jugó.

El goleador brasileño no sólo hacía noticia por su poder de finiquito en la cancha, sino que también siempre fue relacionado con líos extrafutbolísticos, con grandes fiestas, sobre todo en su paso por Real Madrid.

El Fenómeno habló de este tema en una entrevista hecha por Jorge Valdano en el canal Movistar+, donde aclaró con humor el motivo de sus fiestas.

"Después de los partidos ganados sí me gustaba celebrar... y como ganábamos siempre, era un problema. Pero hay mucha más leyenda de lo que realmente fue", dijo el verdadero Ronaldo.

Ronaldo ahora es dueño de Real Valladolid - Getty

Luego, matizó con que "hay una leyenda alrededor de lo que era. Alguna vez he podido hacer una fiesta de más, pero no era así. Yo siempre he sido muy responsable, siempre he intentado no perjudicar mi físico".

Por otra parte, recordó que el presidente del equipo merengue, Florentino Pérez, le ponía guardias privados para que lo cuidaran, pero que ellos no eran tan eficientes porque terminaban participando de las celebraciones.

"Florentino te ponía a los de su propia seguridad en la puerta y tú los regateabas a todos igual. Alguno entraba en la fiesta", señaló el ahora presidente de Real Valladolid.