Obi Mikel: "Hazard era tan bueno que nadie le decía nada, pero en los entrenamientos estaba parado, deambulando"

El volante nigeriano, John Obi Mikel, delató a Eden Hazard, ex compañero suyo en el Chelsea, y aseguró que el belga tiene algo de responsabilidad por las lesiones que ha sufrido en el Real Madrid.

"¿Que por qué le va tan mal? Dios mío. Eden, Eden, Eden... ah. Porque era tan bueno que nadie decía nada. Llegaba el sábado y ganaba el partido para nosotros, era el hombre del partido. Pero el lunes y el martes, estaba en el entrenamiento y era como si no estuviera. Parado, deambulando", dice en entrevista con The Athletic.

Luego, se queja: "Todo el mundo luchando, gritando en los partidillos y él no hacía nada de eso. Pero le veías en el terreno de juego, lo bueno que era... ¡No es justo que algunas personas tengan tanto talento!".

Aunque, lo alaba: "Siempre he dicho que Hazard es uno de los jugadores más dotados, lo tenía todo: velocidad, potencia, habilidad, técnica... Estaba justo detrás de Messi y Cristiano Ronaldo. Pero solo si él quería".

Hazard ha jugado menos de la mitad de los partidos con el Madrid debido a las lesiones (Getty)

"Hazard se decía a veces: 'Si quiero ser tan bueno, puedo serlo. No tan bueno como Messi porque él es de otro planeta, pero creo que puedo estar cerca de Cristiano e incluso mejor', reveló.

"Pero él no es tan dedicado. No entrena bien, es el peor jugador entrenando con el que he jugado", sentenció.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.