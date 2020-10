Manuel Pellegrini cambia radicalmente su discurso con respecto al VAR para evitar problemas: “Fue una derrota justa”

Tras el partido del Real Betis ante el Real Madrid, donde el equipo de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo cayó por 3-2 con polémica y cobros cuestionables desde el VAR, el entrenador chileno se tiró con todo en contra del sistema tecnológico de asistencia referir, lo que le costó que se abriera un expediente en su contra por parte de La Liga.

“Penal, expulsión, el VAR y el Real Madrid es demasiado”, fue una de las frases que disparó en la ocasión el Ingeniero y que inclusive amenazaron con costarle un castigo de hasta 12 fechas que, finalmente, no se cumplió.

Por lo mismo ahora prefirió evitar problemas pese a lo escandaloso de los cobros que tuvo en contra el Real Betis ante la Real Sociedad, donde cayó por 0-3 como local pero cuando todavía estaba en partido sufrió la anulación de un gol legítimo y de un penal clarísimo a favor no cobrado.

“No, no. No creo que una decisión del VAR haya afectado al resultado. Cuando un equipo te supera, es así. Si hay alguna jugada conflictiva, bueno, en todos los partidos hay”, manifestó Pellegrini.

“No las he visto todavía, así que no doy mi opinión en cuanto a eso. Son especulaciones de lo que podría haber sucedido. En el segundo tiempo, creo que la Real Sociedad fue un justo vencedor. No quiero meterme en polémicas. Ya di una opinión totalmente objetiva con el Real Madrid. El VAR y los árbitros sabrán lo que hacen, yo me tengo que remitir al campo de juego. Ellos hicieron ese gol en el último minuto y en el segundo tiempo nos superaron”, abundó.

Cerrando el tema, el Ingeniero trató de mostrarse optimista de cara al futuro recalcando que no se tienen que preocupar por temas externos. “Eso no nos corresponde a nosotros. Es difícil saber lo qué piensan o lo qué ven. Yo creo que a través de seis partidos, creo que estamos en el camino correcto. Nos hubiera gustado mucho ganar y habernos puestos líderes en la tabla. Ahora a pensar en el próximo partido. No sacamos nada con centrarnos en una decisión del VAR. Son especulaciones”, remató.

Así le quedó la camiseta a Antonio Sanabria tras el penal que no le cobraron.

Pasando a la cancha, analizó que “fue una derrota justa, la Real Sociedad jugó mejor que nosotros, sobre todo el segundo tiempo. Es un equipo que controla mucho el balón y yendo en ventaja, más todavía. Fue importante ese gol que hicieron terminando el primer tiempo, decisivo”.

Claudio Bravo volvió a la titularidad tras su lesión en el Real Betis, pero no tuvo éxito. | Foto: Getty Images

Finalmente, Pellegrini expresó que “puede haber muchas razones, pero el primer tiempo fue equilibrado ante un muy buen equipo, que tiene buenos jugadores. En el segundo tiempo cometimos un par de errores atrás, pero no les pudimos generar ocasiones, se cerraron bien y es un justo vencedor”.