Joaquín le lanza otro dardo a Manuel Pellegrini: "No me conformo solo con la Europa League"

Real Betis consiguió un importante triunfo al imponerse por 2-0 frente al Ferencváros que le dio la clasificación a los de Manuel Pellegrini a dieciseisavos de final de la Europa League, algo que también logrado gracias a que Bayer Leverkusen dejó fuera de carrera a Celtic en la lucha por uno de los cupos.

La mala noticia para los andaluces llegó al minuto 73 cuando Claudio Bravo se marchó lesionado mostrando molestias en su aductor izquierdo, algo que puede llegar a encender alarmas en el entorno de la selección chilena a dos meses de la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas.

Otro de los eventos del compromiso fue que el experimentado Joaquín fue titular unos pocos días después de haber reclamado más acción y al estar en el banquillo ya estaba analizando el retiro. Sin embargo, arrancó frente al cuadro húngaro y salió sustituido en el mismo momento que el capitán de la Roja.

Pese a eso, volvió a apuntar al Ingeniero reclamando más participación. "Yo no me conformo sólo con la Europa League, el entrenador lo sabe, que quiero más, pero no depende de mí. Trabajo para estar al máximo nivel cuando me toque jugar", manifestó el veterano español de 40 años.

"ndependientemente de que mi etapa y de mis circunstancias, siempre intento competir, entrenar para jugar, para aportar, para tener el máximo de minutos posible. por lo menos en la Europa League estoy disfrutando de minutos. Siempre son eliminatorias que hay que competir fuerte, hay que trabajar, luchar, intento estar lo mejor posible", añadió Joaquín.