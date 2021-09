RB Bragantino vs Libertad | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la semifinal de la Copa Sudamericana

Poco a poco la Copa Sudamericana se acerca a su fin. En la ronda de los cuatro mejores, Bragantino de Claudio Maldonado recibirá a Libertad de Marcelo Díaz en la ida de la semifinal.

Los brasileños de momento son la gran sorpresa de la competición, luego de dejar en el camino a equipos como Emelec, Talles de Córdoba, Independiente del Valle y Rosario Central, demostrando a nivel internacional las buenas campañas realizadas en el Brasileirao, donde actualmente marchan en el 5° lugar con 33 puntos. En este club, se desempeña como uno de los ayudantes técnicos Claudio Maldonado, quien hizo una gran carrera en el país de la samba.

En la otra esquina, Libertad de Paraguay suele estar involucrado constantemente en competiciones internaciones, por lo que tiene mayor experiencia en esta instancia, pero por los antecedentes que trae Bragantino, no hay un claro favoritismo. Vienen de dejar en el camino entre otros equipos, a Newell's, Junior de Barranquilla y Santos de Brasil.

Marcelo Díaz, quien llegó al elenco paraguayo a mediados de año, no ha podido tener regularidad debido a diversos problemas físicos que lo han afectado. De hecho, no disputa un encuentro desde el 16 de agosto en un empate 3-3 ante el 12 de Octubre. Para la semifinal de ida, no fue convocado por Daniel Garnero.

Día y hora: ¿Cuándo juega Bragantino vs Libertad?



Bragantino vs Libertad jugarán el día miércoles 22 de septiembre a las 19:15 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Bragantino vs Libertad?



El partido entre Bragantino y Libertad será transmitido por ESPN 2 y DirecTV Sports +, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

DirecTV Sports:

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Bragantino vs Libertad?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de ESPN Play, Star Plus y DirecTV GO.