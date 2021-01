Quique Setién lleva al Barcelona a Tribunales para exigir que le paguen indemnización por despido

El 8-2 que le propinó el Bayern Munich al Barcelona en la última Champions League trajo varias consecuencias para el equipo culé, la más inmediata fue el despido del entrenador Quique Setién.

Además del estratega, tuvo que partir el Director Deportivo Éric Abidal y una serie de jugadores entre ellos, Arturo Vidal y Luis Suárez, que no fueron del gusto del nuevo DT Ronaldo Koeman.

Pasaron los meses y no se supo nada más de Setién, hasta hace unas semanas cuando declaró que “el Barça todavía no me ha pagado, estamos a la espera”.

Al parecer el estratega hispano se aburrió de esperar a su ex club y decidió demandar y llevarlos a tribunales para resolver el tema de su indemnización por el despido sin aviso previo.

"El FC Barcelona y Quique Setién irán a juicio por el finiquito del entrenador tras ser cesado del banquillo azulgrana el verano pasado. Si bien sus ayudantes ya quedaron desvinculados del club, Setién todavía no lo ha resuelto y será un tribunal el que decida", informa Ser Catalunya.

Aún no se fija fecha para la audiencia aunque varios medios españoles aseguran que Barcelona no piensa en llegar a un arreglo y prefieren el juicio.