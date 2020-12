Quique Setién no descarta regresar al Barcelona: "Desde luego que volvería"

Quique Setién pasó sin pena ni gloria por el FC Barcelona. El entrenador cántabro asumió las riendas del equipo en enero de 2020 tras el despido de Ernesto Valverde a mitad de temporada y nunca pudo afirmar un estilo de juego propio.

Fecha tras fecha, el Barça sumaba más decepciones y Setién no cumplió ninguno de los objetivos: eliminado de Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao en cuartos de final, perdió el clásico ante el Real Madrid en el Bernabéu y cedió el liderato de la Liga de España ante el mismo archirrival, quedando sin títulos locales en la temporada.

Pero la gota que rebalsó el vaso fue la humillante eliminación ante el Bayer Múnich en los cuartos de final de la Champions League. Aquel 8-2 entró en la historia por ser la peor derrota europea del club azulgrana en su historia. Tres días después, la junta directiva del Barça acordó la destitución del DT.

Sin embargo, el propio Setién ha afirmado que no descarta volver algún día al Barcelona. En el Boxing Day Solidario de la Federación Gallega de Fútbol, Setién habló sobre su paso el Barça y como superó "el luto" por abandonar el banquillo azulgrana.

"Ya tengo superado el luto que tuve que pasar por lo que sucedió en Barcelona, pero esto es un accidente, uno más que lo tomas como parte de tu trabajo", comenzó diciendo el estratega.

Luego de esto, reconoció que no tiene problemas en volver: "Es verdad que no disfrutamos lo que nos hubiera gustado, y con esa ilusión iba desde el principio, pero te has encontrado cosas que realmente eran bastante complicadas. Desde luego que volvería al Barcelona y nunca me arrepentiría de haber ido. En absoluto".