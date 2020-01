¿Qué? Un papá le pide al hijo entrar "fuerte y quebrar la pierna" de un rival en el fútbol infantil de España

Sin dudas uno de los grandes dolores de cabeza de los técnicos de divisiones inferiores son los padres de los mismos pequeños aspirantes a futbolistas, pero lo sucedido en España raya la locura.

En un duelo de “alevines” entre Altea y Denia, uno de los padres aleonó a su hijo para que le quebrara la pierna a otro jugador de los rivales… todos niños.

“A la próxima dale, pero dale fuerte. Si no le rompes la pierna, no. ¿Me has escuchado? La próxima le das, para que se queje...”, se ecucha a un hombre durante el partido de infantiles.

Una mujer presente increpa al responsable de tamaña barbaridad: “¿esa es la educación que hay que darle a los niños? Mira lo que estás criando”, dice la mujer mientras otra mamá se suma exigiendo cordura.