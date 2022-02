Sergio Agüero empieza su vida lejos del fútbol luego de anunciar el retiro tras el problema cardíaco que sufrió con Barcelona y ante las recomendaciones médicas dio al paso al costado el mismo año en el que posiblemente iba a tener la oportunidad de disputar el último Mundial de su carrera.

La selección de Argentina no podrá contar con uno de sus referentes de los últimos años, pero el exdelantero quiere estar con el grupo en la cita de finales de año y así lo dio a saber en una reciente entrevista. "Al Mundial voy a ir. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar. El problema es estar encerrado otra vez tanto tiempo", afirmó a Radio 10.

El Kun espera encontrar la manera de ser incluido dentro de la comitiva albiceleste que realizará el viaje a Medio Oriente. "Existe la idea de incorporarme al cuerpo técnico, hablamos con Lionel Scaloni y también con Claudio Tapia. Hay que intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer", manifestó.

La leyenda del Manchester City confiesa la ilusión de ir a la cita mundial, especialmente tras la obtención de la Copa América. "Era algo que veníamos buscando hace mucho tiempo. Después de la final de la Copa América, Leo sintió un gran alivio. Las ganas de ganar el Mundial están. El equipo está muy confiado. Scaloni encontró el grupo y eso es muy importante para un plantel".

Agüero, además, contó que poco antes del incidente que lo retiró tuvo una advertencia. "Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, sentía que me ahogaba", reveló.