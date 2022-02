El ex futbolista Sergio Agüero abrió sus redes sociales para responder interrogantes de sus seguidores, donde hubo pedidos de motivación y hasta ayudas sentimentales. El argentino con su buena disposición intentó conversar con la mayoría de sus admiradores, hasta incluso de la atajada de Claudio Bravo en la final de la Copa América Centenario.

Sergio Kun Agüero se retiró del fútbol, pero todavía sigue en el corazón de los hinchas, aunque también en sus redes sociales. Todo, porque el ex delantero del Barcelona es un fanáticos de las redes sociales, donde en esta jornada se dio el tiempo de responder inquietudes o mensajes de sus seguidores: "Bueno , estoy para charlar", escribió.

"Un consejo Kun, estoy a 1 año de recibirme de arquitecto, pero es donde más trabas veo en mi camino, no sé cómo seguir y qué hacer. Si me aconsejas, sería como un apoyo importante!! Saludos", le redactó el usuario de Twitter @Fidel50074075.

Mientras algunos le recomendaban que se hiciera streamer o que fuera con todo por su sueño, vino el mensaje más importante. Claro, el propio Kun le mandó la motivación que faltaba.

"Seguí metiéndole , lo fácil es rendirse pero lo difícil es decir , mañana me levanto y sigo full focus con lo que busco . Vamos pa", fue la respuesta del jugador.

Pero no sólo fueron preguntas serias. Un seguidor con problemas sentimentales también quiso participar, pensando en un mensaje lleno de emoción del ex seleccionado argentino.

"Hace dos días me enteré que me gorrearon, Kun. ¿Qué hago?", fue el mensaje en sus redes sociales, donde Aguero no demoró mucho en la respuesta: "Y búscate otra jeeee", la lanzó entre risas.

La final de la Copa América

Una de las jugadas que más recuerdan en Chile con el Kun Agüero es cuando Claudio Bravo le atajó un gol casi seguro en la final de la Copa América Centenario, en algo que el argentino todavía no olvida.

Desde la cuenta de TNT Sports Chile le consultaron sobre la jugada: "¿Podríamos hablar de esta atajada?".

Con su buena disposición Agüero respondió de inmediato con un "no me la contés" y un emoticono tapándose la cara.