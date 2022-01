El ex futbolista francés, Eric Cantona, dice que la Copa del Mundo debería celebrarse en un lugar donde se promueva el fútbol y que en Qatar no hay potencial para que se desarrolle.

Eric Cantona categórico: "No veré la Copa del Mundo de Qatar. Miles han muerto construyendo estadios"

El ex futbolista francés, Eric Cantona, hizo una evalución categórica del Mundial de Qatar que se celebrará a finales de este 2022.

El ex Manchester United lamentó la cantidad de fallecidos en la construcción de los estadios y aseguró que no hay una posibilidad de dejar un legado en aquel país.

Cree que la organización de la Copa del Mundo debe otorgarse a a países donde exista la oportunidad de un impacto duradero y una proyección de crecimiento de este deporte.

"Para ser honesto, realmente no me importa la próxima Copa del Mundo, que no es una verdadera Copa del Mundo para mí. En las últimas décadas, tuviste muchos eventos como los Juegos Olímpicos o las Copas del Mundo en países emergentes, como Rusia o China", dijo en Sportsmail.

"Pero Qatar no es el país del fútbol. Estoy a favor de la idea de organizar una Copa del Mundo en un país donde existe la posibilidad de desarrollar y promover el fútbol, como Sudáfrica o Estados Unidos en los años 90", añadió.

"De hecho, ahora en Estados Unidos, el deporte que tiene más licenciados es el fútbol. Pero en Qatar, la verdad es que ese potencial no existe. No hay nada. Solo se trata de dinero", continuó.

Luego, fue más agudo en su veredicto: “Se trata solo de dinero y la forma en que trataron a las personas que construyeron los estadios, es horrible. Miles de personas murieron y, sin embargo, vamos a celebrar esta Copa del Mundo".

"Personalmente, no lo veré. Entiendo que el fútbol es un negocio. Pero pensé que era el único lugar donde todos podían tener una oportunidad", afirmó.

Finalmente, reflexionó: "Y sigo pensando que los jugadores jóvenes pueden crecer en un área muy pobre, la mayoría de los jugadores provienen de áreas pobres. Y se convierten en futbolistas y tienen la oportunidad de salvarse a sí mismos y a su familia, lo cual es genial. Y si eres bueno, eres bueno. Es una meritocracia: si eres mejor que el siguiente, jugarás y es justo"

"Por eso, tal vez, si la meritocracia y el potencial son la esencia del fútbol, es aún más sorprendente que podamos organizar una Copa del Mundo en Qatar, y la gente realmente votó por eso", culminó.