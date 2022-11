Una tragedia en Argentina durante la jornada del martes pasado. Andrés Balanta, futbolista colombiano de 22 años, se desvaneció en la cancha durante el entrenamiento del Atlético Tucumán. El cuerpo médico del club intentó reanimarlo con desfibrilador durante 40 minutos mientras llegaba la ambulancia. Fue trasladado a un centro de salud para continuar con el trabajo de reanimación, pero no tuvo efecto. Horas más tarde, el club confirmó la muerte del jugador.

“Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”, informó el cuadro argentino mediante sus redes sociales.

Tito Puccetti, periodista colombiano, habló en exclusiva con Redgol desde Qatar acerca de la tragedia de Balanta: “Estábamos al aire cuando nos enteramos y no lo podíamos creer. Fue muy duro, no lo esperábamos. Era un chico que había hecho un proceso en la selección sub-20, había estado en la Copa Mundial de Polonia. Después llegó al Cali, ahí lo conoció Lucas Pusineri y se lo llevó a Tucumán, le tenía mucha fe. No te lo puedo creer, no es posible que pase eso… hay mucha tristeza”.

¿Era una promesa del fútbol colombiano?

“Sí, venía bien. Empezaba su carrera internacional, había pasado por el Cali, que era su cantera. Era un muchacho del Valle del Cauca, y pintaba bien. Tucumán peleó el título y el chico jugó la mayoría de los partidos, siendo muy joven se adaptó muy rápido. El golpe para todo el equipo, para todo el mundo, obviamente para su familia y para el pueblo colombiano es duro. No esperábamos una noticia de esas”, expresó el comunicador.

Por su lado, Andrés Morocco, comentarista deportivo de ESPN, también lamentó la situación: “Muy triste. Una noticia totalmente aterradora que nos deja en una sola pieza. Balanta era un chico con mucha proyección, en el Atlético de Tucumán estaba destacando. Incluso me dicen que estaba muy cerca de irse al fútbol holandés, lo estaban mirando muy de cerca. Lamentablemente pasó esto que nos tiene a todos acongojados y confundidos, pues ante todo era un ser humano muy joven con toda la vida por delante. Tenía muchas posibilidades de triunfar”.

Balanta ya había sufrido un episodio similar anteriormente en el Deportivo Cali, según reveló Diario Olé. Por ahora, se desconocen las razones de su muerte, pero se espera que en las próximas horas se emita un parte médico oficial.