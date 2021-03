Presidente del Santos se lamenta: "Yeferson Soteldo no es jugador del Santos; y no quiere volver a Huachipato"

En Brasil sigue nebuloso y complicado establecer qué pasará con el futuro de Yeferson Soteldo en el Santos. El Peixe anunció hace algunos días el arribo de Ariel Holan como nuevo entrenador, pero está impedido de fichar jugadores debido a la deuda pendiente con Huachipato por el traspaso del delantero venezolano.

El presidente de Santos, Andrés Rueda, lamentó la gestión del ex timonel del club, José Carlos Peres, para contratar a Soteldo por 3,4 millones de dólares, sin hacerse cargo del pago. Así las cosas, Huachipato acudió con reclamo formal a la FIFA.

“Soteldo no es jugador del Santos. El club adquirió el 50% si pagar un centavo. Como tenemos derechos federativos, nuestra posición cuenta, pero no es nuestra voluntad si se vende o no. Sería bueno tener recursos para asegurar al jugador, pero no sólo depende del Santos”, dijo Rueda a Radio Bandeirantes.

Con este panorama, además es casi imposible que Yeferson Soteldo continúe en el Santos, club que busca alcanzar un acuerdo con los acereros para salir de la lista negra de la FIFA y así poder contratar refuerzos para Holan. El gran problema es que el venezolano no tiene entre sus planes volver a Chile, con la mira puesta en el fútbol europeo. Cabe considerar que el seleccionado vinotinto fue pieza clave del subcampeón de la Copa Libertadores.

“La sanción de fichajes hoy, teóricamente, es por el caso de Soteldo que se estaba resolviendo con el club chileno, pero tardó mucho más de lo esperado ya que el jugador no quiere volver. Hubo algunos problemas que estamos tratando de solucionar rápidamente. Seguimos hablando para llegar a una solución que se adapte a todos”, sentenció Rueda.