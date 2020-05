Presidente de Atlético Mineiro admite que le deben el sueldo a Jorge Sampaoli y pide ayuda a la Confederación Brasileña de Fútbol

Resulta complejo hablar de Jorge Sampaoli sin caer en caricaturas que hagan mofa de sus polémicas relativas al dinero. Sin ir más allá, hace algunos días el entrenador fue acusado de seguir cobrando su sueldo mientras sus jugadores no percibían salario, pero hoy el periodista Mauro Cezar Pereira aseguró que el Atlético Mineiro le debe más de dos meses de paga al estratega argentino.

"Mi Blog se puso en contacto con el presidente Sérgio Sette Câmara, quien admite: el club ni siquiera está al día (en pagos) con el entrenador argentino Jorge Sampaoli, contratado hace solo 84 días para entrenar al equipo profesional. El directivo sugiere que CBF ayude a los clubes en medio de la crisis", escribió el comunicador en su columna en UOL.

En la entrevista realizada, el periodista profundizó en la petición de ayuda que Sette deslizó a la Confederación Brasileña de Fútbol, a lo que el timonel del Mineiro respondió: "¿No crees que CBF al menos podría tener una línea de crédito disponible para ayudar a los clubes? Sería un préstamo que se pagaría en descuentos durante ese año y 2021. Si no se hace algo, no hay milagro. Sin ningún tipo de ingresos, los clubes de fútbol brasileños no podrán hacer pagos de ningún tipo".

Jorge Sampaoli fue acusado de recibir su salario íntegro, versión que fue despejada por el presidente del Atlético Mineiro que reconoció la deuda

Al ser consultado directamente por el salario de Jorge Sampaoli, Sette Cámara respondió: "Para fin de mes, la intención es poner a todos al día", dejando prácticamente en claro que sí existe una deuda con el argentino, y agregó: "Estamos haciendo posible el pago durante los próximos días. Pero sin lugar a dudas, si esta situación continúa durante otro mes o dos, los clubes enfrentarán muchos problemas. ¡Todos!".

El presidente de Atlético Mineiro reveló que acudió a la CBF para pedir respaldo: "No se trata de pedir dinero. Pero ponga a disposición una línea de crédito para todos los clubes que apliquen. El banco o el gobierno no harán eso. Pero, ¿quién sabe CBF, con garantía de crédito Globo? De todos modos, es solo una posibilidad", detalló.

Finalmente, y tras dejar en claro la compleja situación que vive el club, y despejando las versiones que hablaban de que Jorge Sampaoli aún recibía un sueldo millonario, el timonel del club aseguró que el panorama no tiene proyecciones positivas:

"Tardamos en pagar a todos los empleados. Pero luchando por minimizar esta situación. Prácticamente todos los clubes lo están. Y empeorará. Si el fútbol continúa sin recetas, todos iremos al hoyo", finalizó.