La salida de Marcelo Bielsa del Leeds United deja un vacío grande en la institución que durante tres temporadas y media tuvo en el argentino una figura importante con la que consiguieron volver a la Premier League pero ya en el segundo año del equipo en la primera división el cuento de hadas se acabó.

Siete partidos sin ganar, entre los que se incluyen cuatro derrotas consecutivas con escandalosas goleadas en contra le costaron el puesto al rosarino pues el equipo está en la posición 16 con 23 puntos, a solo dos unidades de la casilla 18 que ocupa el Burnley y que sentencia al descenso.

Ante estas circunstancias, el designado para sustituir al ex de la selección chilena fue Jesse Marsch, quien dio su primera conferencia de prensa y no dudó en lamentar la salida del Loco. "Así lo sentí, no estaba preparado hace dos semanas para ser el nuevo entrenador", manifestó el estratega.

El estadounidense, con experiencia reciente en el RB Leipzig, tuvo palabras de elogio para el argentino. "Quería que Marcelo terminara con una nota alta ante el hincha. No de esta manera, sino llevando al equipo arriba", puntualizó.

La primera oportunidad que tendrá Marsch para sacar puntos será este sábado cuando visiten al complicado Leicester City con la esperanza de sumar unidades que los saquen de la dura situación en la que se encuentran.