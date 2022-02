Manchester United aún busca la manera de salir del profundo bache de resultados que en este momento los tiene fuera de los puestos de clasificación de la Champions League en esta edición de la Premier League, en la que más reciente jornada a un tanto con el colista de la competición, el Burnley.

En ese compromiso, el entrenador Ralf Rangnick dejó en el banquillo a Cristiano Ronaldo de manera sorpresiva y lo hizo saltar al terreno de juego cuando ya la igualdad estaba en el marcador. Sin embargo, no pudo cambiar el resultado y los Diablos Rojos debieron conformarse con sumar tan solo un punto.

Pese a eso, el técnico alemán le exige que anote más en medio de una mala racha de cinco partidos consecutivos sin poder hacerlo, la peor de su carrera luego de una similar vivida en su primera etapa en el United. "Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente", manifestó.

Sin embargo, el lusitano no es el único señalado por parte del estratega. "Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas", puntualizó.

Manchester United, sexto de la Premier League con 39 puntos, a una unidad de los puestos de la Champions League, y este sábado se enfrentará a Southampton con la necesidad de una victoria que lo meta nuevamente en carrera.