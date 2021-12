Manchester United vive una temporada más que complicada en la Premier League en la que se están complicando sus opciones de clasificar a la próxima Champions League pues a pesar del cambio de entrenador, las cosas no han cambiado demasiado con la llegada de Ralf Rangnick como sustituto de Ole Gunnar Solskjaer.

Fue una campaña en la que los fichajes hacían pensar que en Old Trafford se vivirían mejores tiempos, especialmente con el regreso de Cristiano Ronaldo, quien a pesar de su gran aporte en cuanto a goles, 13 en total en ambas competiciones, es señalado por aspectos fuera del terreno de juego.

Según Daily Mail, el portugués ha sido factor de división en el camarín pues su llegada debilitó el liderazgo de Harry Maguire como capitán, además que algunos de menos experiencia como Mason Greenwood no han podido establecer una buena relación con el exjugador de Real Madrid y Juventus.

Otras críticas llegaron por parte de una de las leyendas de los Diablos Rojos, Gary Neville, quien no le gustó la actitud que tuvo el lusitano luego del empate en casa de Newcastle en la reciente jornada del Boxing Day, en la que se retiró justo con el pitazo final hacia los vestuarios, dejando a casi todos los compañeros en el terreno de juego.

"Es devastador para los chicos jóvenes que los mejores jugadores del equipo vean a los otros como si no fueran suficientemente buenos. Tienes que ir a aplaudir a los aficionados al final del partido. No me importa cómo jugaste o cuál fue el resultado, vas con los aficionados, les aplaudes y sales del campo con tus compañeros", afirmó el ex del Manchester United.