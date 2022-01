La prensa inglés no tiene piedad con Cristiano Ronaldo luego de lo sucedido en el partido del Manchester United frente al Brentford por Premier League en el que se molestó al ser sustituido por Harry Maguire al minuto 70, teniendo gestos de molestias con el entrenador Ralf Rangnick.

The Sun destroza a Cristiano Ronaldo: "Cometió el acto de hipocresía que seguramente garantizó su salida"

Cristiano Ronaldo dejó una de las imágenes más llamativas de la más reciente jornada de la Premier League durante la victoria del Manchester United por 3-1 frente a Brentford, pues fue sustuituido al minuto 70 por Harry Maguire lo que generó una molestia grande por parte del goleador.

El portugués mostró su desagrado con la decisión de Ralf Rangnick quien debió acercarse para calmarlo. Todo lo sucedido fue muy mal visto por la prensa de Inglaterra, que cree que este incidente puede marcar la salida de histórico futbolista de la institución de Old Trafford a final de temporada.

Uno de los medios más contudentes fue The Sun, que no tuvo ningún tipo de piedad. "Cometió el acto de hipocresía que seguramente garantizó su salida del Manchester United este verano", afirmó el tabloide, que también le dedicó unas palabras al técnico alemán por su falta de temperamento.

Cristiano Ronaldo podría estar despidiéndose del Manchester United. (Foto: Getty Images)

"Las acciones de Rangnick fueron un signo de debilidad. La marcha desdeñosa de Ronaldo a su lado, seguida de los lanzamientos desde arriba, los gorjeos, los "¿por qué yo?" debería haber sido ignorado. Eso es lo que habrían hecho Pep Guardiola , Jurgen Klopp y Antonio Conte", añadieron.

The Sun, sin embargo, siguió disparando contra Cristiano Ronaldo. "Sus reacciones histriónicas a un pase mal ponderado o porque uno no se le hace en absoluto no parece que esté tan interesado en el espíritu de equipo. Cada vez más parece que solo está interesado en sí mismo", indicaron.