Poyet revela inéditos detalles de su golazo al Real Madrid en la Supercopa de 1998: "Ese día me enteré que no jugaba y volví loco a mi compañero de habitación"

Real Madrid y Chelsea lograron sortear sus respectivas llaves de cuartos de final de Champions League para avanzar a las semifinales del certamen, en un partidazo que los futboleros esperan con ansias, y cuya última edición clase A tuvo al entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, como protagonista.

Merengues y Blues han jugado duelos amistosos en los últimos años, sin embargo, el último encuentro definitorio oficial entre ambos fue en 1998, en el marco de la Supercopa de Europa, instancia donde los ingleses se quedaron con la corona.

Los españoles se clasificaron a la instancia tras vencer a la Juventus en la Liga de Campeones, mientras que el Chelsea llegó tras vencer al Stuttgart de Alemania en la final de la Recopa de Europa.

El encuentro se jugó en el Estadio Louis II, ubicado en el Principado de Mónaco, y Gus Poyet ingresó desde el banquillo de suplentes para hacer un golazo y darle la victoria y la corona al Chelsea, en un día que recuerda hasta la actualidad y del que hoy entregó inéditos detalles.

"Nosotros hicimos un pequeño movimiento esa mañana y ahí me enteré que no jugaba. Volví loco a mi compañero de habitación. Me esperaba jugar por lo fue un golpe", confesó Poyet entre risas.