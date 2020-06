Ponen a Niklas Castro como una de las cinco figuras a seguir en Noruega

Luego de conseguir su nacionalidad chilena, Niklas Castro está listo para ganarse un lugar en la Roja. Y justo en el regreso del torneo noruego, el delantero fue destacado como uno de los cinco jugadores jóvenes a seguir esta temporada.

El sitio Eurosport dedicó un articulo a las figuras nacientes de dicho campeonato, pero no fue cualquiera, ya que quien lo escribió fue el ex mediocampista Kjetil Rekdal, uno de los jugadores más imporantes de ese país.

En él, ubica Niklas como el tercer crack a considerar este 2020. "Tiene muy buen pie derecho, es móvil y un buen finalizador", explicó. "El delantero del Aalesunds tiene mucho que decir. Castro puede ser utilizado en muchas posiciones: extremo, delantero o segundo punta", agregó.

En la última campaña con el Aalesunds, Niklas Castro fue clave con sus goles. Foto: Getty Images

Eso sí, el arranque en el torneo no fue el mejor ya que junto a su equipo cayeron goleados por 1-4 y erró un lanzamiento penal. No obstante, su nivel mostrado en la temporada pasada le abre la opción de ser considerado uno de los más determinantes en su puesto.

Cabe recordar que Niklas Castro ya estuvo en una convocatoria de la Selección Chilena de Reinaldo Rueda, pero no pudo jugar por no contar con los papeles legales. Con todo eso ya listo, no queda más que esperar que su buen rendimiento lo haga debutar con la Roja.