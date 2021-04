Pierre Emerick Aubameyang da a conocer que contrajo malaria

Pierre Emerick Aubameyang, capitán del Arsenal, comunicó este jueves que contrajo malaria durante la última convocatoria que recibió con la selección de Gabón en la más reciente fecha FIFA en la que enfrentaron a República Democrática del Congo, como locales, en la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Así lo comunicó el propio jugador a través de su cuenta de Instagram. "Hola chicos. Gracias por todos los mensajes y las llamadas. Desafortunadamente, contraje malaria hace unas semanas cuando estaba con el equipo nacional en Gabón. Pasé unos días en el hospital esta semana", escribió.

Sin embargo, manifestó que ya cualquier problema quedó atrás. "Me siento mucho mejor cada día gracias a los excelentes médicos que detectaron y trataron el virus tan rápido. Realmente no me sentía yo mismo durante las últimas dos semanas, ¡pero volveré pronto más fuerte que nunca! Estaré viendo a mis chicos ahora, esperando un gran partido. ¡Vamos, Arsenal!", indicó.

El mensaje de Pierre Emerick Aubameyang en su cuenta de Instagram.

A pesar de haber contraído el virus, el veloz delantero estuvo en dos partidos más con el cuadro gunner tras el parón de selecciones nacionales, pero como él mismo lo indicó no estuvo satisfecho con su rendimiento. Su mensaje fue poco antes del duelo de vuelta de cuartos de final de Europa League en la que pasaron a costa de Slavia Praga.

Ni Aubameyang ni Arsenal dieron a conocer cuánto será el tiempo de recuperación y si podrá estar disponible para el compromiso de este fin de semana en la Premier League en el que recibirán a Fulham.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.