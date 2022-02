Luego de haber superado los exámenes médicos, haber entrenado con sus compañeros y ser anunciado, este jueves Pierre-Emerick Aubameyang fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Barcelona. El delantero se olvida del Arsenal para sumarse al equipo de Xavi Hernández y sacarlo de la crisis.

Los Blaugranas no lo han pasado bien en la primera parte de la temporada, pero apelan a levantarse con todo en la segunda mitad del año. En conferencia de prensa, el nuevo artillero del Barça habló con los medios y dejó sus impresiones en su llegada a España.

"Es la oportunidad de mi vida. Estoy con muchas ganas y voy a darlo todo. Tengo que agradecer todo al club y es un honor estar aquí. Estoy listo para ayudar ya al equipo. Es verdad que hace mucho que no juego, pero en mi cabeza estoy listo para jugar. Sé que voy a volver al top poco a poco", lanzó.

Aubameyang no escondió su sentir al llegar al Barcelona. "Ahora mismo estoy viviendo un sueño, mi intención es estar aquí muchos años". Y eso no fue lo único, ya que adelantó lo que será su aporte. "Pienso que hace años que la gente me conoce que hago goles y soy un delantero rápido, entonces espero ayudar al equipo con mis goles y espero marcar muchos goles para el Barça".

Para el gabonés, será cosa de tiempo el adaptarse al estilo de los culé. "Me veo preparado y pienso que he tenido mucha suerte en jugar en la Premier. Me ha ayudado mucho y pienso que estoy preparado para jugar en el estilo del Barça. He visto mucho partidos del Barça, tengo que adaparme pero es solo fútbol".

De hecho, Aubameyang cuenta las horas para debutar. "Tengo ganas de empezar. He hablado un poco como el mister y él me ve de nueve. Si me necesita en la banda no habría problema, porque estoy listo jugar en estos puestos".

El Arsenal, su amigo Dembélé y sus dichos sobre el Real Madrid

Pierre-Emerick Aubameyang se fue peleado desde el Arsenal y mucho quedó en el aire tras su arribo al Barcelona. No obstante, el propio jugador aclaró la situación. "Fueron meses complicados y pienso que el futbol es eso a veces".

"Pero si tengo que decir algo sobre este tema, de mi parte nunca he querido hacer algo mal. Fue un problema con Arteta pero ahora ya es pasado, entonces, yo quiero pensar en el presente", agregó

Otra de las polémicas que enfrentó Aubameyang en su llegada es la de su amigo Ousmane Dembélé, quien se quedó en el club pese a que se le buscó la salida ante el quiebre con la directiva. "Tengo que decir la verdad. Está entrenando muy bien y como amigo de Ousmane espero que encuentren una solución. Claro que me gustaría jugar con Ousmane, es un jugador fantástico".

Finalmente, abordó su dichos sobre el Real Madrid, club al que quería llegar en su momento para cumplir el sueño de su abuelo. "Mi familia es de Ávila, mi abuelo fue un gran fan del Atlético y yo decía que iba a jugar en otro club. Es importante mi familia y creo que piensan que están felices de que pueda jugar en La Liga. Era un tema con mi abuelo, donde esté estará feliz de azulgrana".