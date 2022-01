Erling Haaland dejó la escoba tras confesar que su equipo, Borussia Dortmund, lo estaba apurando cada vez más para decidir su futuro, ya sea para firmar en Real Madrid, Barcelona o seguir en la Bundesliga, por lo que el elenco germano no tardó en dar su versión.

"El club ahora me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada, pero solo quiero jugar al fútbol. Eso probablemente significa que pronto tendré que tomar una decisión", dijo el Androide hace algunos días.

La palabras del noruego molestaron en demasía en la dirigencia de los negriamarillos, por lo que el director ejecutivo del BVB, Hans-Joachim Watzke, se apresuró en dar la cara y poner los puntos sobre las íes.

En diálogo con ARD, el CEO del elenco germano entregó su versión de la situación y dejó en claro que ninguno de los timoneles está apurando a Haaland.

"La verdad es que nos sorprendió esa declaración porque aun no habíamos hablado con él. Decir que el Dortmund le daría un ultimátum a Haaland es una tontería", lanzó.

En la misma línea Watzke aseguró que "no hay una fecha límite" para que el Androide defina dónde jugará la próxima temporada.

Vale recordar que esta es la segunda vez que Borussia Dortmund ha salido a desmentir a su estrella noruega, ya que hace apenas algunos días el secretario técnico del club, Sebastian Kehl, también se refirió a las palabras que Haaland ha dicho a la prensa.

"No hay nada nuevo, no hay conversaciones. Me sorprendieron las declaraciones de Erling", aseguró Kehl.

"Hablaré con él (Haaland), le preguntaré por qué da una entrevista así después de un partido que ganamos 5-1 (ante Friburgo). No hemos ejercido ninguna presión", cerró.

De esta manera queda en claro que la relación entre Erling Haaland y Borussia Dortmund no es del todo miel sobre hojuelas, y la decisión en torno al futuro del goleador de 21 años se ha transformado en un dilema para ambos.