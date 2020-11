Peter Bosz acusa de 'mala leche' a Ángel Romero por lesionar a Exequiel Palacios

La brutal entrada de Ángel Romero a Exequiel Palacios sigue dando que hablar en el fútbol internacional. El ex River Plate sufrió una fractura lumbar tras un brutal rodillazo del delantero de San Lorenzo en la espalda en el empate 1-1 entre Argentina y Paraguay por la tercera jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Para fortuna del trasandino, su recuperación avanza rápidamente y ya recibió el alta médica. Este jueves, el entrenador del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, acusó de mala leche a Romero por lesionar a su dirigido: "Cuando va a golpear a Palacios todavía le quedaban dos metros para poner las rodillas en otra parte. Jugué al fútbol demasiado tiempo para saber si alguien quiere lastimar a otro, y se hace de esa manera".

"Siempre jugué fuerte pero hay una gran diferencia entre ser duro y una falta de este tipo. Uno sabe que, si vas sobre alguien con las dos rodillas, va resultar gravemente herido", añadió en conferencia de prensa.

Además, el estratega contó cómo se enteró de la lesión de Palacios: "El médico del equipo, Karl-Heinrich Dittmar me llamó a las 7.30 am, pensé que teníamos nuestro primer caso de Covid-19, porque no llama temprano para preguntarme como estoy. Allí supe que había algo grave, pero no me lo esperaba".

Pese a la rápida evolución de Palacios, se espera que el jugador volverá a ver acción para enero de 2021 en caso de que todo vaya acorde a los tiempos de recuperación. Cabe recordar que en la próxima jornada de eliminatorias, Chile recibe a Paraguay de Ángel Romero.