Diego Valencia sumó una nueva complicación en Italia. Tras siete fechas seguidas en la Serie A sin disputar ningún minuto, el ex Universidad Católica sufrió una lesión de "alto grado" por la cual ya inició tratamiento y le costará mantenerse alejado de la acción en Salernitana.

El mismo club informó la situación durante este viernes. "US Salernitana 1919 comunica que al futbolista Diego Valencia se le realizó un chequeo clínico y radiológico en el Centro de Polidiagnóstico Check-Up el cual evidenció una lesión muscular de alto grado en el flexor del muslo izquierdo", escribieron.

"El deportista ya inició tratamiento de fisioterapia y será sometido en los próximos días a nuevas exploraciones radiológicas para seguir su evolución", añadieron. Valencia, por su lado, compartió una historia en Instagram donde mostró su tratamiento y escribió: "Volveré más fuerte aún".

El Pollo, que arribó desde Católica a Salernitana para la temporada 2022-2023 del fútbol italiano, no ha podido encontrar un lugar en el conjunto granate. No suma titularidades y solo ha disputado 219 minutos, en los que no ha anotado ningún gol ni aportado asistencias.

La última vez que jugó fue el pasado 19 de febrero, cuando ingresó para la segunda parte de la derrota de Salernitana ante la Lazio. Siete fechas han pasado desde entonces, ocasiones en que ha sido convocado pero no se ha movido de la banca de suplentes.

Ahora, resta esperar si puede retonar antes del término de la Serie A, que tiene ocho fechas restantes para definirse. Por el momento, Salernitana marcha en el puesto 15° con apenas 30 puntos, solo siete unidades alejados de puestos del descenso.