Perú vs Uruguay | Horario, cómo y dónde ver la 9° fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo a Qatar 2022

Este jueves 2 de septiembre se dará inicio a la triple fecha eliminatoria de cara al Mundial de Qatar 2022, jornada que verá el desarrollo de los cinco duelos de la 9° fecha clasificatoria y dónde Perú recibirá a su par de Uruguay en el Estadio Nacional de Lima.

Partidazo donde el cuadro incaico dirigido por Ricardo Gareca buscará sumar un triunfo que les permita salir del último lugar de la tabla de posiciones frente a un elenco charrúa que no podrá contar con dos valores importantes en ofensiva, Edinson Cavani y Luis Suárez.

Perú inicia esta fecha FIFA encontrándose en el décimo lugar del torneo clasificatorio a Qatar con 4 puntos los mismo que Venezuela, aunque la vinotinto tiene mejor diferencia de gol. El combinado del Rimac vienen de conseguir su primer triunfo en estas clasificatorias la fecha pasada ante Ecuador en un duelo que les permitió romper una mala racha de cinco encuentros sin ganar.

Uruguay por su parte, llega a este encuentro con la necesidad de sumar para no complicarse en su camino a Qatar, los charrúas actualmente se encuentran en el 4° lugar de la tabla con 8 puntos. Los dirigidos por Óscar Washington Tábarez no podrán contar con Cavani ni Suárez, debido a que el primero se vio afectado por las restricciones de la Premier League y el ex Barcelona sufrió una lesión en el último duelo del Atlético de Madrid.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas?

Perú vs Uruguay juegan este jueves 2 de septiembre a las 21:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Perú vs Uruguay?

El partido será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

TNT Sports 3

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Perú vs Uruguay?

RedGol transmitirá completamente en vivo, online y full HD los partidos de La Roja y toda la fecha triple de Eliminatorias en nuestro sitio (solo para equipos con conexión a wifi y en territorio nacional).

Además, podrás ver las eliminatorias sudamericanas a través de Estadio TNT Sports.