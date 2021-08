La triple fecha excepcional de las eliminatorias sudamericanas para obtener pasajes al próximo Mundial de Qatar 2022, ha quedado marcada por la oposición de la Premier League de prohibir la salida de los jugadores sudamericanos, en el caso de Chile, afectando a Francisco Sierralta y Ben Brereton.

Uruguay también se ve golpeado al prescindir de su goleador Edinson Cavani, una de las leyendas vivientes que tiene el combinado charrúa que dirige Óscar Washington Tabarez.

Uno que levantó la voz fue Diego Godín, que al llegar a Montevideo aseguró que las eliminatorias están desvirtuadas.

"La competición está desvirtuada por todo lo que ha sucedido. No es normal que no puedan contar, no solo Uruguay, todas las selecciones con todos sus jugadores con todo su potencial. En nuestro caso nos toca no poder contar con Edi (Cavani)", afirmó en el aeropuerto de Carrasco.

Agregando que "ya no es normal, no es normal que los jugadores estén pensando hasta el último día si pueden viajar o si los clubes lo dejan".

Godín además contó que hubo "momentos de incertidumbre" porque no se sabía si viajaría o no a una triple fecha que en palabras del jugador del Cagliari "son fundamentales" para lo que viene para la Celeste.

Uruguay jugará ante Perú en el Estadio Nacional de Lima, para luego recibir en el Centenario a Bolivia y Ecuador.