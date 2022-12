La selección mexicana derrotó a Arabia Saudita por 2-1 en la tercera fecha del Grupo C de Qatar 2022, pero no le alcanzó y timbró su eliminación sin paso a los octavos de final de la Copa del Mundo, un fracaso que los aztecas no sufrían desde Argentina 78.

La eliminación significó el adiós del entrenador Gerardo Martino, quien reconoció el adiós en fase de grupos como un fracaso. El Tata dejó la banca de los aztecas que deben buscar club para pensar desde ya como anfitriones del Mundial 2026 junto a Estados Unido y Canadá.

En medio del dolor de los mexicanos, el periodista costarricense Daniel Murillo se permitió flor de troleo a la selección mexicana por su eliminación en medio del despacho de Francisco Cánepa para el programa Equipo F Costa Rica del canal ESPN.

“Pintando el panorama de México que va para los cuartos, para los cuartos del hotel a recoger las maletas e irse de vuelta a su país, fuera de la Copa del Mundo”, dijo Murillo desatando risas del resto del panel.

México registró en Qatar 2022 el empate frente a Polonia (0-0), la derrota contra Argentina y el triunfo ante los árabes, finalizando tercero en la tabla con 4 puntos superado por la Albiceleste (6) y los polacos (4).

En el país norteamericano lamentan el adiós del Mundial mientras varios ya postulan que una de las soluciones al momento del fútbol azteca es retomar el convenio para competir en los torneos de la Conmebol para tener recuperar un rodaje mayor al que el que ofrece la Concacaf.

