Pep Guardiola desclasifica una hermosa anécdota con Marcelo Bielsa: "Me recibió de maravillas cuando yo no era nadie"

Josep Guardiola es considerado uno de los mejores entrenadores del mundo, con grandes campañas en FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

Pero eñ catalán empezó de abajo su carrera de DT y cuando daba sus primeros pasos visitó a Marcelo Bielsa, para conocer el método de trabajo del ex estratega de la selección chilena.

Pep, en diálogo con DAZN, habló maravillas del Loco y trajo a la memoria una linda anécdota del día en que lo ayudó en sus primeros pasos como director técnico.

"La anécdota es que estuvimos 11 horas… nunca podré agradecer a Marcelo como nos trató porque yo no era nadie, porque yo no entrenaba ni al filial, me acababa de sacar el carnet de entrenador, y me recibió", partió contado Guardiola.

Bielsa y Guardiola cuando se toparon en España

Luego el ex volante agregó que "cuando no eres nadie y un entrenador te recibe como lo hizo él fue maravilloso, como antes estuvimos con César Luis Menotti y fue lo mismo, pero con él hablábamos de los medios de comunicación y fui yo quien le dije ‘si tanto nos quejamos de este mundo, que no nos deja a veces vivir, entonces le dije a Marcelo cómo es que no coges a un juvenil, estar en un mundo más amateur y olvidas el mundo profesional, donde están los medios, la crítica, los jugadores de alto nivel’, y él es quien me dice que ‘necesito esta sangre, necesito esto, fue él’”.

Pep Guardiola y Marcelo Bielsa se toparán la próximo temporada en la Premier League, cuando Manchester City se mida con Leeds United.