Pellegrini y su anhelo no cumplido: "Me hubiese gustado dirigir a Alexis Sánchez o Arturo Vidal"

El Betis continúa en su visita a Sudamérica y ahora el equipo de Manuel Pellegrini se prepara para enfrentarse a Colo Colo en el estadio Municipal de Collao. En ese contexto es que, en conferencia de prensa, el Ingeniero se refirió a la realidad del fútbol chileno, reiterando su voluntad de dirigir la Selección Chilena.

Pellegrini manifestó que "se necesita fútbol de base, formación correcta, una directiva con planes claros e inversiones", en relación a la realidad actual del deporte en nuestro país, agregando "que me gustaría dirigir a Chile en un Mundial. He tenido la fortuna de dirigir seis o siete Champions, seis o siete Copa Libertadores, pero un Mundial no".

Con respecto a la cada vez menor salida de jugadores hacia Europa, el DT manifestó que "después de la gran generación de jugadores chilenos que salieron, hubo otra camada en jugadores importantes como Isla y Aránguiz, o Pulgar, todos jugaban en Europa.

"Ellos respondieron ganando dos Copa América y jugando en un alto nivel con la selección. No sé por qué no hubo desarrollo", se cuestionó.

Los chilenos que le hubiese gustado dirigir

Pellegrini también se refirió a los jugadores que le ha tocado dirigir a lo largo de la carrera, además de agregar que le hubiese gustado entrenar a Alexis Sánchez o Arturo Vidal.

"Me hubiese gustado dirigir a Alexis Sánchez o Arturo Vidal pero ellos jugaron en clubes más importantes, de esos que pueden comprar al jugador que quieran. Se dio la oportunidad de dirigir algunos, pero no puedo dirigirlos a todos por el hecho que yo sea chileno", manifestó.

Además, sobre la falta de entrenadores dirigiendo en el exterior, Pellegrini manifestó que "a través de la historia no hay muchos técnicos chilenos que triunfen en el extranjero. No sé cómo está la formación en Chile, pero uno se debe plantear la posibilidad de estar preparado si llega el momento".

"Uno puede dedicarle muchas horas a la preparación personal. Explicando mi carrera, se puede salir a Sudamérica y luego a Europa. Ojalá algunos puedan dar el salto al exterior", cerró.

Pellegrini y su Betis estarán toda esta semana en Chile previo a partir a Europa. Jugarán dos veces contra Colo Colo, primero en Collao y luego en Sausalito, para luego voler a España y afrontar un par de semanas de descanso previo a volver a jugar amistosos en diciembre.