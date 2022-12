En España es muy fuerte el rumor de que Borja Iglesias irá al Atlético de Madrid en este mercado de invierno europeo, algo a lo que Manuel Pellegrini prefirió no darle mucha bola, aunque sabe que esa salida lo puede complicar pues el Betis no tiene dinero para salir a comprar jugadores.

Manuel Pellegrini mira los diarios en España y se toma su canosa cabeza. Constantemente se habla de que el goleador de Betis, Borja Iglesias, es uno de los objetivos de Atlético de Madrid para el mercado de invierno en Europa, lo que despotenciaría al elenco andaluz de cara a la segunda parte del año.

En conferencia de prensa en la víspera del duelo de este jueves de Betis ante Athletic de Bilbao, el Ingeniero prefirió no hacer caso a esa noticia. "Son meras especulaciones, sólo rumores. Mientras que no sean hechos concretos, que no es el caso ahora mismo, no tengo nada que analizar", comentó el ex entrenador de Real Madrid.

De hecho aseguró que el asunto no ha desconcentrado al Panda. "Borja Iglesias está muy centrado aquí y ya veremos en el futuro si pasa algo o no. De momento no tengo nada que decir sobre este asunto porque no hay ninguna certeza", agregó.

La salida del delantero complicaría mucho a los béticos debido a que económicamente están en mal pie, lo que llevó a retrasar la inscripción de jugadores a comienzos de temporada. "El club no está en el mercado (para contratar jugadores) porque sabemos cómo está nuestra parte económica. Ahora mismo no hay capacidad para ir al mercado ni queremos hacer cambios", comentó el DT.

Por eso es que imploró para que "ojalá que no salga nadie", aunque entiende que eso es parte del fútbo. "Si sale alguien importante que solucione la economía del club, entonces ya veremos cómo lo afrontamos", añadió Pellegrini.

No quiso además empezar a ponerle precio a los jugadores que puede vender la institución. "Esa no es una pregunta para mí, el club tiene un área deportiva y económica que estudia cómo afrontar una oferta y el posible perjuicio deportivo que puede acarrear una venta. Pero por sacarte un sueldo de encima, no creo que vaya a suceder", contó.

Además respaldó a su plantilla, asegurando que no necesita más jugadores. "Betis tiene lo que se requiere de acuerdo a una realidad económica que es la que es. A todos les gustaría traer jugadores nuevos, pero creo que el grupo que tenemos es para sacarse sombrero", aunque no por eso promete éxitos: "Uno siempre quiere mejorar, el 2022 fue un año muy especial para todos nosotros, pero hay que tener en cuenta que dejamos atrás un gran año para el club".