La UEFA Champions League deja momentos icónicos grabados a fuego en la memoria de los hinchas, y este jueves 26 de octubre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz dejaron uno de esos con un penal increíble, y que tuvo una definición verdaderamente de infarto.

Se jugaba el quinto y último minuto de adición para terminar el compromiso válido por la quinta fecha de la fase de grupos del torneo más importante a nivel de clubes en Europa cuando el árbitro decidió pitar el final del encuentro. Sin embargo, una llamada del VAR por una mano en el área lo hizo volver atrás con el último silbatazo y marcar un agónico penal, que se terminó pateando en el 90+8, y que dejó a varios con el corazón en la mano.

La pelota no quiso entrar

Los pupilos de Diego Simeone y los de Xabi Alonso empataban 2-2 con goles de Moussa Diaby (9'), Yannick Carrasco (22'), Callum Hudson-Odoi (29') y Rodrigo De Paul (50'), y el penal de último minuto significaba demasiado para los locales, y no tanto para los visitantes.

En caso de anotar, los Colchoneros sumaban tres puntos de oro que los mantenían con vida hasta la última fecha de la fase de grupos, y los visitantes no tenían mucho que perder debido a que ya están eliminados, y aún así la definición fue de infarto.

Carrasco tomó la pelota para ejecutar el lanzamiento desde los 12 pasos, y su tiro fue despejado por el portero finlandés Lukáš Hrádecký. Eso sí, el rebote quedó para un jugador del elenco que español que cabeceó y cuando parecía que la pelota ingresaba de milagro al arco lo cierto es que terminó impactando el travesaño, pero no fue el final. Un nuevo intento del Atleti hace que el esférico casi ingrese a portería por tercera vez, pero no, la pelota no quiso entrar.

Tanto los hinchas del Atlético de Madrid como los propios jugadores y miembros del equipo sufrieron con todo, y sus caras largas tras el, ahora sí, pitazo final, eran innegables. Cuando estuvieron tan cerca del milagro, donde la tecnología ayudó para poder darles una última oportunidad, el destino les tenía preparado otro camino.

Ahora dicen adiós a la Champions League, ya que los líderes del Grupo B son Brujas y Porto con 10 y 9 puntos respectivamente, y con solo tres unidades por disputar Atlético y Leverkusen tienen 5 y 4. Quizás sea para la próxima.