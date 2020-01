Paulo Díaz habla por primera vez de la derrota en la final de la Copa Libertadores: "Me costó sacármela de la mente"

Paulo Díaz no se olvidará nunca del 23 de noviembre de 2019. El defensor ingresó al minuto 77 de la final que River Plate le ganaba a Flamengo por Copa Libertadores, pero apareció la figura de Gabriel Barbosa para anotar dos goles y darles el título continental a los cariocas.

Después de dos meses, el zaguero chileno recordó el momento en entrevista con Diario Olé. "Sí, fue bastante complicado. No pensé que los goles se iban a dar justo en los minutos finales. Pensé que al entrar se iba a cerrar el partido", reconoció.

Díaz asume que el desenlace del partido le siguió dando vueltas. "Estuve dos días analizando lo que pasó. No mirando imágenes sino en mi cabeza. Me costó sacármelo de la mente. En los primeros días no quería saber nada. Sólo pensaba en lo que fueron esos dos minutos", reflexionó.

Consultado sobre si se siente responsable, el chileno pone el pecho y asume "que en el primer gol pude haber hecho algo más. Pero ya está. Ya se perdió. Ahora hay que dar vuelta la página. Se viene una nueva edición de la Copa Libertadores y esperemos estar de nuevo en la final".