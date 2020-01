Paulo Díaz gana protagonismo en River Plate: “Me favorece jugar con tres centrales”

Paulo Díaz está viviendo sus mejores semanas en River Plate, pues en las últimas dos fechas de la Superliga de Argentina fue titular, porque el técnico Marcelo Gallardo está empleando un nuevo sistema de juego con tres defensores.

“El sistema es una línea de tres con uno sobrando adelante. Los demás están todos en condición de ataque para llegar con más gente al área rival. Me favorece jugar con tres centrales porque son tres opciones en las que uno puede participar. Espero que sigamos igual y que sigamos ganando, que es lo más importante”, explicó el zaguero nacional

Agregó que “ya había jugado (con línea de 3) con Pablo Guede y en los entrenamientos de la selección con Jorge Sampaoli. Ya lo conocía, también jugué como stopper por izquierda y es prácticamente lo mismo”.

Al ser consultado por el alza en su rendimiento, señaló que “he ido mejorando, al principio no me sentía fresco pero ya con el pasar de los partidos me voy sintiendo mucho mejor. Es una cuestión de rodaje, todo jugador cuando empieza a tener más minutos se va sintiendo mejor”.

Finalmente, el defensor de 25 años se refirió al buen momento que están viviendo como club, pues marchan punteros en el torneo argentino. “River apuesta a eso, a ganar en todos los frentes y nosotros en esta pasada queremos también agarrar la liga siendo regulares, creo que nos va a beneficiar en el sentido de estar todos bien y ojalá conseguir este título”.