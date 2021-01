Medio peruano asegura que Patricio Rubio no jugará en segunda división con Alianza Lima

Alianza Lima se prepara para lo que será su participación en el torneo peruano de segunda división luego de su dramático descenso en la temporada 2020.

El cuadro íntimo aún no tiene entrenador para iniciar el proceso que busca volver a la primera categoría, pero ya tiene refuerzos: Edhu Oliva y Yordi Vilchez y pese a que se reestructura el plantel, no hay certeza respecto a los jugadores que continuan.

En ese grupo está el delantero nacional Patricio Rubio, que llegó a Lima a solicitud de Mario Salas y que pese a la mala campaña de Alianza, cumplió y dejó una buena impresión entre los exigentes hinchas de la Victoria.

El diario Depor asegura este martes que el goleador chileno no seguirá defendiendo la camiseta de Alianza Lima pese a que tiene contrato vigente.

"A pesar de que aún tiene contrato con el club blanquiazul, su continuidad no estaba confirmada. ¿La razón? Las cifras no eran las mismas tomando en cuenta que esta temporada se disputará la Liga 2. Depor conoció que no se llegó a un acuerdo y todo haría indicar que Patricio Rubio no seguirá en La Victoria", reza la publicación.

El jugador le había confesado al mismo diario hace unas semanas que no tenía claridad sobre su futuro y situación en el cuadro peruano, algo que al parecer ya está más o menos definido.