Patrice Evra revela amenazas de muerte tras pelea con Luis Suárez en 2011

Una de las peleas más recordadas de la última década en el mundo del fútbol fue la de Patrice Evra y Luis Suárez en 2011. En un duelo entre Liverpool y Manchester United, el delantero uruguayo habría dicho insultos racistas contra el lateral de los diablos rojos.

Esta actitud le costó al charrúa una sanción de ocho partidos, pero su club aseguró que nunca existió tal situación. Esto llenó de morbo los futuros encuentros entre ambos, donde en algún momento ni las manos quisieron estrechar.

Evra recordó lo ocurrido y reveló que fue víctima de amenazas de muerte tras el hecho. "Manchester United recibió una gran cantidad de cartas de amenaza contra mí", comentó al podcast del club UTD.

"La gente decía: ‘Estamos en prisión, somos hinchas del Liverpool. Cuando salgamos, vamos a matarte a ti y a tu familia (...) Durante dos meses, tuve seguridad en todos los sitios donde fui. Dormían enfrente de mi casa. Allá donde fuera, la seguridad me seguía", agregó.

El momento en que Luis Suárez insultó de manera racista a Patrice Evra. Foto: archivo

Para el francés la situación fue preocupante por sus cercanos. "Fue una época dura para mí, pero no tuve miedo. Mi familia sí tuvo miedo, mi esposa y mi hermano, pero no yo". Además, el lateral señaló que "no podía entender por qué la gente me odiaba tanto. Ellos no conocían la verdad".

Finalmente, recordó su sentir luego de que el juez de aquel partido siguiera con el juego como si nada. "Recuerdo, durante el partido, que me decía a mí mismo: ‘Si le doy un puñetazo ahora, la gente me verá como el malo, la gente olvidará lo que me ha dicho'".