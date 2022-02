La Selección Chilena se jugará una buena chance de clasificar al Mundial de Qatar ante Brasil, en duelo donde la Roja será visita el 24 de marzo. El Scratch designó a Salvador de Bahía como sede para ese encuentro, aunque durante las próximas horas podría cambiar ese escenario.

Esto debido a que el medio local Bahía News asegura que el gobernador de esa ciudad, Rui Costa, no va a ceder ante la presión del gobierno de Jair Bolsonaro para aumentar la cantidad de público que pueda alentar a la "Canarinha" en el Arena Fonte Nova.

"No habrá excepciones a ningún evento. La selección puede cambiar el estado en que jugará. Puede cambiar, esa es una decisión que no me toca a mí, le toca a la CBF, pero Bahía no hará excepción para cualquier evento. Ni de cultura, ni deportivo ni festivo", indicó Rui Costa.

Además, este conflicto aparece como un tema político, debido a que el gobernador de Bahía es de una corriente contraria a Bolsonaro, por lo que no tiene interés en que arme una fiesta como despedida de su gobierno en Salvador.

En las próximas horas habrá reuniones entre todas las partes involucradas para poder tomar una resolución final, pues al tratarse del último partido como local de Brasil en estas eliminatorias se espera una gran fiesta en ese país.

La Canarinha ha vencido a Chile por 1-0 en los dos últimos encuentros que disputaron el año pasado, tanto en Copa América como en las eliminatorias. El equipo de Martín Lasarte necesita sumar al menos un punto en este partido para quedar bien aspectado para llegar a Qatar.