Papu Gómez le pega con todo al fútbol argentino: "Ni en pedo me quiero retirar allá"

Uno de los mejores jugadores argentinos del momento es el volante de Atalanta Alejandro Gómez, quien ayudó a que el cuadro italiano llegara a los cuartos de final de la Champions League.

El popular Papu llegó al fútbol europeo en 2010 y señaló que no piensa en volver a su país, porque calificó a la liga transandina como "un desastre".

"Nunca me tiró volver. Conozco muchos compañeros que están contando los días por volver. Ni en pedo me quiero retirar allá, todo el mundo me pregunta y les respondo '¿para qué?'. Es un desastre, una desorganización total. La situación económica no ayuda y estoy bárbaro acá", dijo Gómez sin pelos en la lengua en declaraciones que reproduce TyC Sports.

Papu Gómez, por ahora, seguirá mostrando su talento lejos de su país.