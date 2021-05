Palmeiras vs Universitario | Ver EN VIVO al Verdão en la fase de grupos de la Copa Libertadores por Fox Sports

El grupo A ya está definido casi por completo. Palmeriras se quedó con el primer lugar y quiere defender su título de campeón de Copa Libertadores. En esta jornada final reciben a un Universitario que se jugará la vida por clasificar a la Copa Sudamericana.

Sin la ayuda de Benjamín Kuscevic, Palmeiras no se hizo problemas para quedarse con el grupo A. Solo cayeron una vez en los cinco partidos que jugaron, el resto de los choque fueron triunfos para el Verdão.

Uno que no aparece hace un tiempo es Benjamín Kuscevic. El defensa central chileno no ha sido citado para ningún partido de la Copa Libertadores. La última vez que vimos al ex Universidad Católica en una cancha de fútbol fue el 19 de abril, ante Botafogo-SP por el Campeonato Paulista. Desde ese día que no ha sido parte de una nómina en el equipo de São Paulo.

Respecto al rival de esta jornada, el cuadro peruano se va a jugar la vida. Están en el cuarto puesto del grupo, pero si suman en la jornada final e Independiente del Valle cae ante Defensa y Justicia, el cuadro Crema clasificará a la Copa Sudamericana algo que sería un gran logro para el equipo limeño.

La U tendrá un ojo en Florencio Varela, ya que en parte dependen de lo que suceda ahí, y que de momento están en igualdad de condiciones con el equipo ecuatoriano.

Día y hora: ¿cuándo juega Palmeiras vs Universitario por Copa Libertadores?

Palmeiras vs Universitario será este jueves 27 de mayo a las 18:00 horas.

Enzo Gutiérrez anotó dos tantos cuando se enfrentaron en Perú, ¿podrá hacer lo mismo ahora? (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Palmeiras vs Universitario?

El partido será transmitido por Fox Sports 1. Revisa la señal según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿dónde ver el partido EN VIVO y por STREAMING?

Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales puedes hacerlo en Zapping, Fox Play y Facebook Watch.