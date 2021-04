Palmeiras vs Defensa y Justicia | Día, horario, cómo y dónde ver EN VIVO ONLINE y en TV la final de vuelta de la Recopa Sudamericana

Palmeiras y Defensa y Justicia se ven las caras nuevamente, pero esta vez definirán quién se queda con el título. Los brasileños lograron un vital triunfo por 2-1 en Argentina y ahora quieren asegurar un nuevo título internacional cuando reciban al Halcón de Varela en el Estadio Nacional Mané Garrincha.

El choque de ida fue un partidazo. Los dirigidos por Sebastián Beccacece se plantaron de igual a igual ante los campeones de la Copa Libertadores, generando varias llegadas al arco rival e incluso terminando el duelo con mayor posesión.

El delantero Rony del Verdão puso en ventaja a su equipo al minuto 16. El goleador del campeón de la Copa Sudamericana, Braian Romero, mostró toda su categoría e igualó el duelo cuando faltaban 30 minutos, pero Gustavo Scarpa tenía otras cosas en mente. El mediocampista brasileño aseguraba el 2-1 en el partido de ida para llegar con las mejores opciones para la segunda final en Brasil.

Benjamín Kuscevic no dijo presente en este duelo. El defensa central chileno no ha jugado esta temporada. Durante todo el Campeonato Paulista no ha sido citado en ninguno de los partidos. Tampoco vio acción en el duelo de este fin de semana, donde su equipo cayó por penales en la Supercopa de Brasil.

Este duelo es crucial para ambos equipos, el Halcón de Varela quiere su segundo título internacional y va por batacazo en Brasil. Mientras que Palmeiras debe asegurar lo antes posible la Recopa tras la ventaja en el duelo de ida.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Palmeiras vs Defensa y Justicia por la Recopa Sudamericana?

Palmeiras vs Defensa y Justicia jugarán este miércoles 14 de abril a las 20:30 horas de Chile.

El ex entrenador de la Universidad de Chile volvió a Defensa y Justicia para reemplazar a Hernán Crespo, que actualmente está en São Paulo. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Quién transmite y en qué canal ver en vivo a Palmeiras vs Defensa y Justicia?

Palmeiras vs Defensa y Justicia será transmitido en vivo por DirecTV Sports:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

