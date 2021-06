Países Bajos vs Ucrania | Ver EN VIVO por TV y ONLINE la 1° fecha de la Euro 2020

Este domingo continuará la Euro 2020. El torneo continental europeo traerá grandes encuentros validos por la primera fecha de la fase de grupos. Uno de los duelos a jugarse en la jornada dominical, es el encuentro entre Países Bajos y Ucrania.

Partidazo que se disputará en el Amsterdam Arena. La naranja mecánica y los ucranianos son parte del grupo C de la Eurocopa, junto a ellos, se encuentran las selecciones de Austria y Macedonia del Norte.

Países Bajos viene en un gran momento deportivo. La selección dirigida por Frank de Boer registran cuatro partidos sin perder con tres triunfos y un empate, incluido un triunfo por un contundente 7-0 frente a la selección de Gibraltar por la 3° fecha de las Eliminatorias europeas de cara al Mundial de Qatar 2022.

Ucrania por su parte, no se queda atrás y registra seis partidos sin perder, de ellos dos son victorias y cuatro son empates. La selección ucraniana es dirigida por un viejo conocido del futbol internacional, el ex delantero del AC Milan y del Chelsea, entre otros: Andriy Shevchenko. Sheva de 44 años es técnico de la selección desde el año 2016, ha dirigido 47 encuentros y posee un rendimiento no menor de 58.16%, con 23 triunfos, trece empates y once derrotas.

Día y Hora: ¿Cuando juegan Países Bajos vs Ucrania?



Países Bajos y Ucrania juegan este domingo 13 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Países Bajos viene de derrotar a Georgia en un partido amistoso preparativo a la Euro 2020. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el Países Bajos vs Ucrania?



El partido entre Países Bajos y Ucrania podrá ser visto a través de DirecTV Sports.

DIRECTV Sports

DirecTV: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Países Bajos vs Ucrania?



Este encuentro de la Eurocopa podrá ser visto íntegramente por Estadio TNT Sports y DirecTV GO.