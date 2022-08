Pablo Solari sigue con su idilio con las redes con River Plate y en la noche del sábado volvió a marcar en el empate 1-1 contra Tigre. A pesar de su gran momento, el ex de Colo Colo proyecta un mejor nivel para los desafíos que vienen.

Para Pablo Solari su momento es, sencillamente, soñado. Como fanático de River Plate está disfrutando al máximo de lo que vive con el equipo millonario donde llegó a cinco goles en siete compromisos disputados y aprovechando al máximo cada titularidad de las cuales ya suma cinco.

La última anotación fue en la noche de este sábado para abrir la cuenta con una exquisita definición en un compromiso que terminaron igualando 1-1. El exjugador de Colo Colo recibió un muy buen pase de Nicolás De La Cruz para luego picarla por encima del cuerpo del guardameta Manuel Roffo.

La vaselina para mandarla a guardar no fue simple casualidad pues así lo reveló el propio futbolista. "Había estudiado, el profe de arqueros (Alberto Montes) me dijo que (Roffo) te atacaba, te iba a buscar. Cuando vi que encaró lo primero que me acordé fue de eso", puntualizó el Pibe.

Pese a que su actuación individual fue bastante destacada, quedó molesto por no poder llevarse la victoria a pesar de haber empezado ganando en el primer tiempo. "No tan contento por el resultado. Pudimos llevarnos los tres puntos", afirmó el talentoso joven que sigue sumando elogios.

Más allá de eso, también mostró su ambición para los desafíos que tiene por delante pues espera tener un nivel aún más brillante. "Me siento bien, pero quiero sentirme mejor. Hay que mejorar en muchos aspectos que por ahí están faltando para ayudar al equipo", manifestó.

River Plate, de esta manera, está sexto a seis puntos del líder de Atlético Tucumán que este domingo visitará a Boca Juniors. Es por eso que Solari y compañía extrañan algunas unidades que se han quedado en el camino pero, a nivel personal, su sueño se sigue cumpliendo.