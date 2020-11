Pablo Galdames vuelve a la titularidad en triunfo de Vélez Sarsfield ante Patronato

Luego de tropezar en los dos primeros encuentros, Vélez Sarsfield se reencontró con los triunfos de la mano de un chileno. Este lunes el fortín se impuso por la cuenta mínima ante Patronato con Pablo Galdames de titular todo el partido.

El volante mixto, que no había visto acción en semanas, regresó al once estelar y fue clave para mantener el orden en el mediocampo del elenco trasandino. Y no solo eso, sino también permitirle a su club escalar al segundo lugar del Grupo F.

Galdames cumplió función de 5 y estuvo impecable en cada uno de los duelos que tuvo. De hecho, gracias a sus recuperaciones e intervenciones Vélez logró retener los ataques de Patronato.

Vélez sufrió para llevarse la victoria ante Patronato. Foto: Twitter

Luego de un primer tiempo muy disputado en ambas áreas y donde los locales tuvieron varias claras para ponerse en ventaja y hasta les anularon un gol, las dos escuadras salieron con todo a buscar el triunfo en el complemento, pero no fue gracias a un penal que el marcador se abrió.

En el 50' Lucero cayó en el área luego de un suave toque de Gissi y que el árbitro Hernán Mastrángelo tardó en sancionar. Pero luego de toda la polémica, Thiago Almada tomó el balón y la clavó en el palo derecho del arquero para el 1-0.

Patronato se volcó al arco rival para intentar dar con el descuento, pero el orden defensivo de los locales les terminó negando cualquier opción.

Vélez consigue su primer trunfo desde el regreso del torneo argentino y se instala en el segundo lugar del Grupo F con 5 puntos, solo detrás de Huracán, líder con 7 unidades. Por su parte, la visita se queda en el fondo sin nada y muy complicado de cara a la próxima fase.