PSG vs Angers: ver EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO fecha 6 de la Ligue 1

Pese a ser subcampeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain ha sufrido durante el inicio de la Ligue 1 para encontrarse con su fútbol: el cuadro parisino registró dos derrotas al hilo las primeras dos fechas. Sin embargo, luego de caer ante el Olympique de Marsella en el polémico clásico francés, el elenco de Thomas Tuchel agarró vuelo y ganó los tres partidos siguientes.



Los dirigidos por el ex técnico del Borussia Dortmund consolidaron su racha de victorias ante el Reims la fecha pasada. Con goles de Mauro Icardi y Kylian Mbappé, el PSG se aseguró el séptimo lugar de la liga, acercándose peligrosamente a los primeros lugares.



Sin embargo, en el próximo partido no podrán contar con Ángel di María, Layvin Kurzawa y muy probablemente Neymar. Los dos primeros por acumulación de tarjetas, mientras que el crack brasileño se resiente de una lesión muscular.



Desde la otra vereda, el Angers espera encontrar regularidad en el presente curso, ya que no han podido hilar dos victorias seguidas en las primeras cinco fechas. Aun así, marchan octavos tras su última victoria de local ante el Stade Brestois, lo cual pone presión extra al partido que se disputará en el Parque de los Príncipes.





Día y hora: ¿Cuándo juegan PSG y Angers por la fecha 6 de la Ligue 1?



El Paris Saint-Germain recibirá al Angers el día viernes 2 de octubre a las 16:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV PSG vs Angers?

La transmisión a través de televisión será por ESPN 2.



Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming a PSG vs Angers?

Si quieres ver el partido de manera online, ESPN Play tendrá la señal disponible.