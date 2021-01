Otro pretendiente: Sergio Ramos se fija en Manchester United según The Mirror

Sergio Ramos es y será uno de los nombres más relevantes en el mercado de pases al seguir paralizadas sus negociaciones con Real Madrid para ampliar su contrato con la institución merengue plantada en no ofrecer más dinero. El defensor ya puede hablar con cualquier otro equipo y uno de los que más le gusta es el Manchester United.

La información la dio a conocer el diario The Mirror, que expresó que los diablos rojos están bien posicionados con el español y afirman que la opción del PSG no le agrada, contradiciendo lo publicado por otros medios. "El internacional español no está convencido de mudarse a París y ya ha rechazado ofertas de Asia porque su familia no está interesada en el destino", publicaron.

"Se espera que Ramos apunte primero al Manchester United , en medio de rumores de que Old Trafford es el primer destino elegido por el defensor. El United ha demostrado al fichar a Edinson Cavani, de 33 años, que la edad no es una barrera y Ramos, que escuchó todo sobre la vida en el United de David Beckham cuando jugaron juntos en Madrid, aportaría la experiencia que tanto necesita a la defensa de Ole Gunnar Solskjaer", añadieron.

Sergio Ramos ready to quit Real Madrid as he eyes Man Utd transferhttps://t.co/NUHOx1rWtq pic.twitter.com/PXCnTACRok — Mirror Football (@MirrorFootball) January 31, 2021

En días recientes, el central fue noticia en España luego que en el programa El Chiringuito, el periodista Josep Pedrerol diera a conocer que el presidente del club blanco, Florentino Pérez, diera por perdido al jugador y que solamente se dará un pacto si Ramos acepta la oferta puesta sobre la mesa.

Según diversos medios de comunicación, Real Madrid le ofreció 12 millones de euros al año por una temporada. La gran traba es que el experimentado de 34 años quiere contrato multianual con mayor salario.