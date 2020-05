Ómar Borrás, DT de la selección uruguaya en México 1986: “El mundial de 1986 lo ganó Julio Grondona"

El entrenador uruguayo Omar Borrás, tiene 90 años y está muy lúcido para recordar su paso por la Celeste y en conversación con Sport 890 hizo una revelación en relación al Mundial disputado en México en 1986, donde precisamente tuvo a cargo al combinado charrúa.

“El mundial de 1986 lo ganó Julio Grondona (ex presidente de la AFA), porque vio el fuerte uruguayo de los dos laterales fabulosos: Víctor Diogo y José Batista. El señor Grondona fue el veedor del partido con Escocia, antes de enfrentar a Argentina en octavos de final. Batista fue expulsado por el árbitro francés Quiniou, y Víctor Diogo tuvo la segunda amarilla antes de jugar ante Argentina. Los dos quedaron suspendidos. Me sacó a los dos laterales. Nosotros sabíamos que si teníamos un tiro libre a favor, con Batista era gol. Mandábamos a los laterales al ataque. Me criticaban por eso", aseguró el DT.

Borras además se refirió al actual estratega oriental, Óscar Washington Tabarez. “Tabárez y Otero nacieron como ayudantes míos. Un día les dije a los dirigentes: ‘Tráiganme a Tabarez’. No les gustó, porque dirigió un año a la cuarta división de Bella Vista y lo habían dejado cesante. Lo traje como ayuda disciplinaria para organizar. Otero estaba conmigo en Central. Los dos son como hijos míos”, cerró.