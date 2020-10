Olivier Giroud no titubea: “Lionel Messi no será eterno, Antoine Griezmann es el futuro del Barcelona”

El delantero francés Antoine Griezmann no lo pasa bien en Barcelona, porque está siendo cuestionado por la prensa y los hinchas por su bajo rendimiento, ya que no se condice lo que pagaron por él y lo exhibido en cancha.

En ese sentido, su compatriota Olivier Giroud salió en su defensa en una entrevista con RMC, ya que reflexionó sobre el rendimiento de Griezmann en el equipo culé en comparación a la selección francesa.

“Está claro que no eligió el camino fácil fichando por un club tan grande como el Barça. Eso es una progresión en su carrera ¿Alguien lo puede negar? Lo entiendo perfectamente. Pero por supuesto, la adaptación no es fácil, especialmente cuando juegas al lado de un jugador enorme como Messi y juegas un poco en la misma posición que él”, partió mencionando.

El delantero francés no está contento en Barcelona. (FOTO: Getty)

“Puede llevar más tiempo de lo habitual, pero estoy seguro de que lo logrará. No me preocupo por él, hay muchas talento en este equipo. Solo hay que encontrar la fórmula mágica. Es un gran desafío pero él es capaz de afrontarlo. También es el futuro de este club porque Messi no será eterno”, recordó.

Recordemos que Griezmann llegó del Atlético de Madrid la temporada pasada como una superestrella, y que bajo la dirección técnica de Ronald Koeman es titular. Sin embargo, se está acostumbrando a ser el primer cambio del neerlandés por su bajo rendimiento.