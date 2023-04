La Roma de José Mourinho se clasificó a las semifinales de la Europa League y enfrentará al Bayer Leverkusen por el paso al partido de definición por el título tras un duelo vibrante con tiempo extra incluido en la revancha contra Feyenoord en Italia.

Tras el duelo, Mourinho no desaprovechó la oportunidad de pegarle una repasada al ex delantero italiano, Antonio Cassano, con quien ha protagonizado una guerra cruzada de declaraciones a través de la prensa en los últimos meses.

En entrevista con Sky Sport, a Mou le avisaron que “tenemos en el estudio a muchos campeones, e imagino que tienen algunas preguntas”…

La respuesta del entrenador portugués de la Roma fue irónica y consistente: “¿Cassano no está, cierto?”, dijo Mourinho desatando risas en el panel de Sky Sport.

Entre los antecedentes, hace unos días Cassano aseguró que los equipos de Mourinho “juegan como la mierda, lo digo y no me escondo. (…) No le gusta trabajar, no sabe comunicar ni hablar, no nos engañemos por su historia”.

Por su parte, una de las respuestas de Mourinho a Cassano a través de los medios fue que “en Real Madrid te recuerdan por tu abrigo”.

El troleo de Mourinho a Cassano