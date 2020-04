Nuevo jugador de LA Galaxy: "Me dicen acá que Zlatan Ibrahimovic no era un buen compañero y por eso se fue"

El lateral izquierdo argentino de 31 años, Emiliano Insúa, espera por su debut en Los Angeles Galaxy tras arribar a la Major League Soccer de Estados Unidos proveniente del Stuttgart de Alemania.

Con pasos por Liverpool, Galatasaray, Sporting Lisboa y Atlético Madrid, Insúa no alcanzó a compartir vestuario con Zlatan Ibrahimovic, pero reveló que sus nuevos compañeros no tuvieron buena relación el sueco.

“Sinceramente, no le conozco como persona, pero sí sé que tiene una personalidad extraña”, dijo el argentino en conversación con Radio Club 947.

Agregó que “cuando llegué me dijeron cosas que son bastante privadas y no sería correcto hablar de alguien que no conozco y con quien nunca he estado”.

Sentencia: “puedo decir que aquí dicen que no era un buen compañero y por eso se fue. Como jugador fue muy bueno, pero, como me dijeron, no era un buen compañero”.